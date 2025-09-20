Стала известна настоящая причина срочного приезда Зеленского в ДНР

Владимир Зеленский срочно отправился в Красноармейск, чтобы лично обратиться к украинским военным и призвать их продолжать борьбу в условиях критической ситуации. Такое заявление сделал британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Если наблюдать за информацией, которую мы получаем, то можно понять, почему обстановка в Красноармейске стала критической и почему Зеленскому срочно пришлось поехать туда, чтобы уговорить украинских военных продолжать сражаться», — указал эксперт.

Меркурис полагает, что Зеленский предупредил правительство в Киеве о предстоящих трудных временах на поле боя.

Зеленский 18 сентября сообщил в своем Telegram-канале, что посетил часть Донецкой Народной Республики, контролируемую ВСУ. Там он выслушал доклад украинского главнокомандующего Александра Сырского.

Ранее источники среди депутатов Рады рассказали «Стране.ua», что если ситуация на фронте ухудшится, Зеленский примет «тяжелые решения». Это будут не уступки России, а ужесточение мобилизации: призывать на фронт будут 18-летних юношей, а сотни тысяч мужчин лишатся брони.