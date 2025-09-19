Если ситуация на фронте ухудшится, президент Украины Владимир Зеленский может принять «тяжелые решения». Однако это будут не уступки России, а ужесточение мобилизации. Возраст призыва могут снизить до 18 лет, а броней для сотен тысяч мужчин станет меньше, рассказали источники среди депутатов Верховной рады «Стране.ua».

В середине сентября Зеленский встретился с депутатами фракции «Слуга народа». Это событие вызвало широкий резонанс из-за противоречивых сообщений о его планах по продолжению конфликта, отметило издание.

После встречи пресс-секретарь Зеленского Юлия Палийчук сообщила, что президент призвал депутатов к принятию «трудных решений» в случае ухудшения ситуации на фронте. Эту информацию подтвердили источники «Украинской правды». По их словам, Зеленский заявил, что если дела на передовой пойдут плохо, то будут приняты сложные меры. Подробности о конкретных решениях не разглашались.

Массовые протесты против обязательной мобилизации охватили множество городов Украины, сообщил журналист Рик Санчез. По его словам, украинцы начали, они больше не хотят отдавать свои жизни ради войны Зеленского.