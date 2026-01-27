Депутат Рады Гончаренко: США поставили дедлайн по переговорам до 15 мая

США установили дедлайн по переговорам по урегулированию на Украине до 15 мая. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

По его словам, в противном случае американская сторона выйдет из переговорного процесса и «удалится от темы».

«Причина — ноябрьские выборы. Если подойти к ним с нерешенным конфликтом, республиканцы станут мишенью для демократов», — написал украинский парламентарий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию состоится 1 февраля. Он выразил надежду, что мероприятие пройдет раньше этого срока. Какие именно темы участники переговоров планируют обсудить, президент уточнять не стал.

На Украине сообщали, что в Верховной раде уже начали тайно обсуждать вывод ВСУ из Донбасса.