Несколько депутатов в Верховной раде признались журналистам, что готовы пойти на компромисс и отказаться от Донбасса, но публично не станут говорить об этом из страха перед офисом президента Украины Владимира Зеленского и спецслужб. Об этом сообщил телеграм-канал «Политика Страны» со ссылкой на нардепов.

Авторы издания отметили, что раньше подобные настроения в парламенте казались немыслимыми, но они уже присутствуют. Нардепы обсуждали это с людьми, которым доверяют, или с единомышленниками.

«Публично говорить об условиях завершения конфликта, которые не вписываются в официальную линию, парламентарии, как они признаются, опасаются, боясь обвинений в госизмене и в работе на Россию», — говорится в сообщении.

Собеседники издания в разных депутатских объединениях признались, что на Украине сложилась тяжелая ситуация в энергетике. Кроме того, усилившийся раскол между США и Европой может сказаться на способности Киева вести боевые действия.

В ОАЭ начались переговоры с участием России и уже появились слухи, что позиция Киева уже не такая жесткая, как раньше. Простые украинцы также стали чаще задаваться вопросом, когда наступит мир. Люди уже устали.

Только вот Зеленский не спешит идти на уступки. Да и в Верховной раде до сих пор открыто звучат призывы вести боевые действия до победного конца.

Ранее в Австрии раскрыли уловку украинского лидера на переговорах в Абу-Даби. Зеленский надеется добиться от США гарантий безопасности, схожих с пятой статьей договора НАТО.