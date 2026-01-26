Зеленский назвал предварительную дату нового раунда переговоров с Россией и США

Делегации России, Украины и США проведут новый раунд трехсторонних переговоров 1 февраля. Об этом в видеообращении заявил украинский лидер Владимир Зеленский .

Он подчеркнул, что это предварительная дата и он рассчитывает, что стороны согласуют перенос на более ранний срок.

«Украина будет максимально подготовленной по всем вещам, которые должны быть обсуждены и согласованы», — объявил Зеленский.

Он напомнил, что прошедшие на минувшей неделе переговоры стали первой за долгое время встречей делегаций трех стран.

«Успели обсудить различные вопросы больше военного характера — то, что касается шагов для окончания войны и реального контроля, мониторинга», — добавил Зеленский.

Какие темы участники намерены поднять во втором раунде, он раскрывать не стал.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 26 января, заявил, что новый раунд переговоров делегаций России, Украины и США по мирному урегулированию запланирован на следующую неделю. Точную дату он назвать затруднился, но при этом отметил, что первая встреча прошла хорошо, хоть и не принесла ощутимых результатов.