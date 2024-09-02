Украинский гимн нашли в коде базы данных избирателей в США

Politico: украинский гимн нашли в коде базы данных избирателей в Нью-Гэмпшире

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

В коде базы данных избирателей в штате Нью-Гэмпшир нашли гимн Украины. Об этом сообщило издание Politico.

Как отметили журналисты, часть кода писали программисты из-за пределов США. Это, по его информации, создавало уязвимость в базе для хакеров и возможность махинаций на выборах. Во многих штатах нет единой системы проверки программного обеспечения, которое используют во время выборов.

По официальному заявлению властей Нью-Гэмпшира, программист, добавивший соответствующий код, хотел таким образом выразить поддержку Украине.

Ранее глава Федерального бюро расследований Кристофер Рэй заявил о рекордном количестве угроз национальной безопасности США. Он заявил, что его ведомству понадобится помощь частного сектора, чтобы расследовать и отразить кибератаки перед президентскими выборами.

Защитник всех обиженных и покровитель мужчин. Кем был пророк Самуил

«Аэндорская волшебница вызывает тень Самуила» — картина Николая Николаевича Ге

Бункерный бум в США. Как альтернативный мир видеоигр становится реальностью

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Ипотека — не приговор. Что делать, если нечем гасить ипотеку

«Кубань, Турция, Кавказ». Россиянам назвали самые популярные курорты в сентябре и октябре

Запланированная сенсация. На выборах в Тюрингии и Саксонии побеждают «пророссийские» силы

Митинги под лозунгами защиты демократии от проявлений нацизма прошли в сотне немецких городов. Saxony

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте