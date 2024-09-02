Украинский гимн нашли в коде базы данных избирателей в США

В коде базы данных избирателей в штате Нью-Гэмпшир нашли гимн Украины. Об этом сообщило издание Politico .

Как отметили журналисты, часть кода писали программисты из-за пределов США. Это, по его информации, создавало уязвимость в базе для хакеров и возможность махинаций на выборах. Во многих штатах нет единой системы проверки программного обеспечения, которое используют во время выборов.

По официальному заявлению властей Нью-Гэмпшира, программист, добавивший соответствующий код, хотел таким образом выразить поддержку Украине.

Ранее глава Федерального бюро расследований Кристофер Рэй заявил о рекордном количестве угроз национальной безопасности США. Он заявил, что его ведомству понадобится помощь частного сектора, чтобы расследовать и отразить кибератаки перед президентскими выборами.