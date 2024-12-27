США передадут Украине системы ПВО в рамках нового пакета военной помощи

США в ближайшее время отправят на Украину новый пакет военной помощи, в который включат средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, его процитировало РИА «Новости» .

«В ближайшие несколько дней вы увидите очередной пакет военной помощи США, который будет включать средства ПВО для Украины», — заявил Кирби на специальном брифинге.

Ранее президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет страны на 2025 год в размере 895 миллиардов долларов. В документе есть запреты на сотрудничество с Россией в сфере ископаемого топлива и обмен данными по ДСНВ.

Украина 24 декабря получила первый миллиард долларов за счет замороженных активов РФ. Это был первый транш, всего Запад планирует направить Киеву 20 миллиардов долларов.