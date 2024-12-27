США передадут Украине системы ПВО в рамках нового пакета военной помощи

США в ближайшее время отправят на Украину новый пакет военной помощи, в который включат средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, его процитировало РИА «Новости».
«В ближайшие несколько дней вы увидите очередной пакет военной помощи США, который будет включать средства ПВО для Украины», — заявил Кирби на специальном брифинге.
Ранее президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет страны на 2025 год в размере 895 миллиардов долларов. В документе есть запреты на сотрудничество с Россией в сфере ископаемого топлива и обмен данными по ДСНВ.
Украина 24 декабря получила первый миллиард долларов за счет замороженных активов РФ. Это был первый транш, всего Запад планирует направить Киеву 20 миллиардов долларов.
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