Американский лидер Джо Байден утвердил оборонный бюджет страны на 2025 год в размере 895 миллиардов долларов. Информацию об этом опубликовали на сайте Белого дома.

В документе оборонного бюджета 1,8 тысяч страниц. Он предусматривает выделение денег на разведку, планы Пентагона и проекты Министерства энергетики США.

Также в акте есть запреты на сотрудничество с Россией в сфере ископаемого топлива и обмен данными по ДСНВ.

В соглашении есть обязательства по оценке рисков для безопасности страны после остановки поставок военной помощи Украине и успешном завершении СВО.

Разведке приказали проанализировать шансы украинской армии сохранить боеспособность при поражении или прекращении помощи США.

Ранее издание New York Post предположило, что у российского президента Владимира Путина есть собственный план победы в спецоперации. Его тактика становится все более четкой благодаря ослаблению помощи США Украине.