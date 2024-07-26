США не отвернутся от Украины ради диалога с Россией по контролю над оружием
Госдеп: США не перестанут поддерживать Украину ради возобновления диалога с РФ
Соединенные Штаты не намерены отказываться от поддержки Украины ради возобновления диалога по контролю над вооружениями с Россией. Об этом на выступлении в аналитическом Фонде Карнеги* заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт, ее процитировало РИА «Новости».
«[Они] заявляют, что мы должны согласиться на какие-то требования, например отказаться от поддержки Украины, чего мы не будем делать. Мы не пойдем на это», — отметила Стуарт.
В России считают, что для Европы и США Украина стала заведомо проигрышным мероприятием. Запад постепенно будет сворачивать поддержку, Германия уже сократила помощь. Бывший украинский депутат также уверен, что ЕС уже сворачивает свое участие в украинском конфликте.
* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.