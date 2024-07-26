Соединенные Штаты не намерены отказываться от поддержки Украины ради возобновления диалога по контролю над вооружениями с Россией. Об этом на выступлении в аналитическом Фонде Карнеги* заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт, ее процитировало РИА «Новости» .

«[Они] заявляют, что мы должны согласиться на какие-то требования, например отказаться от поддержки Украины, чего мы не будем делать. Мы не пойдем на это», — отметила Стуарт.

В России считают, что для Европы и США Украина стала заведомо проигрышным мероприятием. Запад постепенно будет сворачивать поддержку, Германия уже сократила помощь. Бывший украинский депутат также уверен, что ЕС уже сворачивает свое участие в украинском конфликте.

* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.