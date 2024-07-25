Экс-депутат Рады Олейник: ЕС готовится свернуть свое участие в украинском конфликте
Германия выразила намерение урезать помощь Украине в два раза в 2025 году. В беседе с «Ридусом» ситуацию прокомментировал бывший депутат Верховной рады и участник движения «Другая Россия» Владимир Олейник.
По его мнению, Евросоюз планирует свернуть свое участие в украинском конфликте. Члены объединения ориентируются на США.
«Дональд Трамп, который с большой вероятностью станет следующим хозяином Белого дома, ясно дает понять, что поддержка Киева в будущем окажется минимальной», — добавил экс-парламентарий.
Он также отметил, что Украина заходит «в глубокий тупик». Так, ФРГ больше сосредоточена на поиске формулы мира с Россией, которая бы выглядела как «победа коллективного Запада», высказался Олейник.