«Проект сворачивается». Евросоюз и США перестанут поддерживать Украину

Политолог Глазунов назвал решение ФРГ о помощи Украине показательным для Европы

Украина стала заведомо проигрышным мероприятием, в которое США и Евросоюз не хотят больше вкладывать средства. Об этом РИА «Новости» заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

Он отметил, что вслед за Германией страны Европы также начнут сокращать поддержку ВСУ. В издании добавили, что проект «Украина» сворачивается.

Эксперт напомнил, что президент США Джо Байден отказался участвовать в выборах, и победа может оказаться в руках у республиканца Дональда Трампа.

«Всем ясно, что время Байдена ушло, приходит время Трампа, а он против любого финансирования Украины», — подчеркнул политолог.

Ранее Трамп жестко раскритиковал последнее выступление Байдена в Овальном кабинете. Он назвал речь невнятной, а самого главу государства — жуликоватым. Также республиканец охарактеризовал заместителя президента Камалу Харрис как «лживую» и сообщил, что она является позором для США.

«На передке понимают». Новый закон о запрете смартфонов в зоне СВО возмутил общество

Копия 12-го? Что известно о новом iPhone 16

Капкан для либералов. Байдену не дадут раньше времени покинуть пост

Более 1,5 тысячи операций провели в МОНИИАГ с помощью робота Da Vinci

Верная и мстительная. Чем прославилась княгиня Ольга и почему ее назвали святой

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте