«Проект сворачивается». Евросоюз и США перестанут поддерживать Украину

Украина стала заведомо проигрышным мероприятием, в которое США и Евросоюз не хотят больше вкладывать средства. Об этом РИА «Новости» заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

Он отметил, что вслед за Германией страны Европы также начнут сокращать поддержку ВСУ. В издании добавили, что проект «Украина» сворачивается.

Эксперт напомнил, что президент США Джо Байден отказался участвовать в выборах, и победа может оказаться в руках у республиканца Дональда Трампа.

«Всем ясно, что время Байдена ушло, приходит время Трампа, а он против любого финансирования Украины», — подчеркнул политолог.

Ранее Трамп жестко раскритиковал последнее выступление Байдена в Овальном кабинете. Он назвал речь невнятной, а самого главу государства — жуликоватым. Также республиканец охарактеризовал заместителя президента Камалу Харрис как «лживую» и сообщил, что она является позором для США.