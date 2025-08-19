США депортировали первых украинских беженцев

Иммиграционная полиция Соединенных Штатов депортировала первых украинских беженцев на родину. Об этом сообщила иммиграционная и таможенная служба США в соцсети Х .

Представители службы опубликовали снимки украинцев после их возвращения домой.

«Фотографии первых мгновений украинских иммигрантов после возвращения домой из Соединенных Штатов», — говорится в комментарии к снимкам.

В конце июля президент США Дональд Трамп пообещал, что украинцам, прибывшим в страну с 2022 года, разрешат остаться до конца конфликта.

По данным французских СМИ, вынужденные переселенцы с Украины перебираются из Штатов в Европу, опасаясь депортации из-за новой миграционной политики Трампа.