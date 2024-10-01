«Очень, очень сложная». Зеленский рассказал о ситуации на передовой

Президент Украины Зеленский назвал положение ВСУ очень сложным

Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com
Фото: Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинским войска придется сделать все возможное, чтобы добиться поставленных целей, ситуация на передовой остается очень тяжелой. Об этом заявил Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«[Заслушал] доклады по каждому из наших фронтовых направлений, нашим возможностям, нашим будущим возможностям и нашим конкретным задачам: ситуация очень, очень сложная», — подчеркнул он.

На встрече на базе Рамштайн в Германии Украина представит западным партнерам «все детали и аргументы», как достигнуть поставленных целей, добавил глава государства. По его словам, стороны будут обсуждать как боевые действия, так и дипломатическую работу.

Также Зеленский отметил, что успех на поле боя будет зависеть от каждого в «команде Украины», сообщили «Известия».

Ранее украинский лидер посетил США и встретился с президентом Джо Байденом. По данным газеты The Wall Street Journal, план Зеленского вызвал недоумение у американских чиновников.

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