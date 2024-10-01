«Очень, очень сложная». Зеленский рассказал о ситуации на передовой
Президент Украины Зеленский назвал положение ВСУ очень сложным
Украинским войска придется сделать все возможное, чтобы добиться поставленных целей, ситуация на передовой остается очень тяжелой. Об этом заявил Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
«[Заслушал] доклады по каждому из наших фронтовых направлений, нашим возможностям, нашим будущим возможностям и нашим конкретным задачам: ситуация очень, очень сложная», — подчеркнул он.
На встрече на базе Рамштайн в Германии Украина представит западным партнерам «все детали и аргументы», как достигнуть поставленных целей, добавил глава государства. По его словам, стороны будут обсуждать как боевые действия, так и дипломатическую работу.
Также Зеленский отметил, что успех на поле боя будет зависеть от каждого в «команде Украины», сообщили «Известия».
Ранее украинский лидер посетил США и встретился с президентом Джо Байденом. По данным газеты The Wall Street Journal, план Зеленского вызвал недоумение у американских чиновников.