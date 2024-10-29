Способ сказать «нет». Зеленский возмутился отношением Запада к членству Украины в НАТО

Западные лидеры отказываются приглашать Украину в НАТО, так как путают приглашение с немедленным членством. Это просто способ сказать «нет», заявил президент Владимир Зеленский на четвертом саммите «Украина — Северная Европа», его слова опубликовали на официальном сайте мероприятия.

«Их просят о приглашении, а они отвечают о членстве. Это несправедливо. Это просто способ сказать „нет“», — заявил глава киевского режима.

Украина не добивается членства в альянсе во время военных действий, но считает, что приглашение в НАТО обеспечит «геополитическую ясность». Это усилит позиции Киева в переговорах с Москвой, завил Зеленский. Приглашение в Североатлантический альянс по мнению украинского президента станет «непреодолимой стеной от имперских амбиций России».

В США заявили, что альянс не достиг той точки, когда он был бы готов предложить Украине членство или приглашение. Против также выступает Германия, Турция и Венгрия.