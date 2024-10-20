Против включения Украины в НАТО выступила Германия

Le Monde: США перестали возражать против вступления Украины в НАТО

Германия возражает против того, чтобы приглашать Украину в Североатлантический альянс. Об этом сообщила газета Le Monde .

На Германию в вопросе членства Украины в НАТО может повлиять решение США, отметило издание.

Если к власти в стране придет кандидат от демократов Камала Харрис, то действующий лидер Джо Байден получит возможность «активно действовать» по теме приглашения украинской стороны в блок. Если же переизберут республиканца Дональда Трампа, «малейшая инициатива» нынешнего президента в момент переходного периода может усугубить ситуацию.

Против быстрого принятия Украины в блок выступят также Турция и Венгрия, добавило издание.

Ранее источники газеты подтвердили, что требования украинского президента Владимира Зеленского вызвали сильные разногласия между союзниками страны. Такие выводы сделали после переговоров глав США, Франции, Германии и Великобритании в Берлине.