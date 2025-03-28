Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук отказался инициировать требование находящегося под следствием депутата Александра Дубинского об импичменте Владимиру Зеленскому. Об этом написал сам Дубинский в Telegram-канале .

«Говорит, надо, чтобы это требование подписали депутаты. Но подписные листы под это он не даст, пока военное положение», — объяснил парламентарий.

А после отмены военного положения, по словам Дубинского, импичмент уже будет не нужен — «Зеленский и так закончится».

Накануне президент России Владимир Путин предложил ввести на Украине внешнее управление на время выборов. Он назвал нынешние органы власти в стране нелегитимными.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков позже объяснил журналистам, что действующие киевские власти постепенно теряют контроль над ситуацией.