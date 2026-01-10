Совбез ООН проведет заседание по Украине 12 января

Совет Безопасности ООН проведет заседание, посвященное ситуации на Украине, 12 января. Инициатором обсуждения выступил Киев, следует из графика работы Совбеза, на который сослался BFM TV .

Как ранее заявлял министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, поводом для обращения стало применение Россией ракетного комплекса «Орешник». По его словам, украинская сторона также намерена добиваться проведения заседания совета Украина — НАТО и рассчитывает на реакцию со стороны Европейского союза, Совета Европы и ОБСЕ.

Сибига сообщил, что Киев проинформировал США, европейские страны, а также ряд государств и международных организаций. Глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что Украина настаивает на усилении ограничительных мер против российского танкерного флота, нефтяных доходов и связанных с ними финансовых схем и активов.

В ночь на 9 января Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам на территории Украины. В Министерстве обороны Российской Федерации уточнили, что в ходе атаки применялся в том числе ракетный комплекс средней дальности «Орешник». По данным ведомства, целями стали объекты энергетической инфраструктуры и предприятия, связанные с производством беспилотников для украинского оборонно-промышленного комплекса.

В Минобороны заявили, что удар стал ответом на попытку атаки Вооруженных сил Украины на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. О попытке удара беспилотниками 29 декабря ранее сообщал глава МИД России Сергей Лавров, утверждая, что в атаке участвовал 91 дрон, все они были сбиты. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти обвинения необоснованными.

Мэр Львова Андрей Садовой назвал повреждения от «Орешника» ужасными даже без боевой части. По его словам, ракета нанесла значительный ущерб объекту критической инфраструктуры.