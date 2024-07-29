Сотрудники больницы в Орехове за год незаконно присвоили себе премии на общую сумму 20 миллионов гривен (около 41,5 миллиона рублей). Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Авторы сообщения со ссылкой на областную прокуратуру уточнили, что шесть должностных лиц в отделении интенсивной терапии ежемесячно насчитывали себе премии от 50 до 150 тысяч гривен (от 104 до 312 тысяч рублей).

Аналогичными суммами они поощряли себя и к праздникам. Дело передали в суд.

Город Орехов находится в Запорожской области на территории, временно подконтрольной Украине.

В июне ирландский журналист Чей Боуз рассказал, как украинские военные чиновники разворовали 500 миллионов долларов, предназначавшихся для строительства укреплений.

А размер взяток для выезда за рубеж, по данным бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, на Украине достиг 10 тысяч долларов.