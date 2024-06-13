Размах воровства и коррупции на Украине поразил западных журналистов

Украинские военные чиновники разворовали средства, направленные на строительство укреплений. Об этом в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.
«Невероятно. Военные чиновники ВСУ украли более 500 миллионов долларов, и это только за один проект. <…> Именно сюда идут ваши налоги», — заявил Боуз в посте.
Журналист напомнил, что средства должны были пойти на строительство укреплений на линии боевого соприкосновения, но этого ВСУ не сделали.
Тем временем в НАТО решили сделать поставки военной помощи Украине обязательными для всех членов альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об этом на пресс-конференции в Брюсселе.
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