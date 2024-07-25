Экс-подполковник ВСУ раскрыл размеры взяток для уклонистов за побег с Украины
Прозоров: за бегство от мобилизации с Украины теперь требуют до $10 тысяч
Размер взятки за выезд с Украины в другую страну для уклонистов вырос до 10 тысяч долларов. Об этом заявил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА «Новости».
«Капитально выросли цены на побег с Украины. Реально, выросли почти в два раза. <…> Выход за пределы Украины, уже сейчас, если с гарантией, то это „десятка“ долларов. Это если ты хочешь гарантированно, чтобы тебя пограничники не поймали», — рассказал собеседник агентства.
Прозоров отметил, что некоторых украинцев, пытавшихся сбежать из страны, расстреливали на границе. Также экс-подполковник заявил, что коррупция на Украине является не преступлением, а «стилем функционирования государства».
Как рассказали агентству представители пророссийского подполья, цены за побег для уклонистов могут достигать даже 20 тысяч долларов. При этом месяц назад это стоило 10-12 тысяч.
Ранее Прозоров заявил об увеличении количества уклонистов от военной службы на Украине. По его словам, это связано с законом об усилении мобилизации в стране.