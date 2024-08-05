Сотрудники ФСБ пресекли теракт в Запорожской области

ФСБ задержала в Запорожской области мужчину по обвинению в подготовке теракта

ФСБ задержала в Запорожской области россиянина, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт против должностных лиц администрации региона. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным ФСБ, задержанный с помощью мессенджеров Telegram и Threema передавал украинской стороне информацию о должностных лицах администрации Запорожской области. В пресс-службе ведомства добавили, что россиянин сделал взрывное устройство, чтобы совершить теракт. Взрывчатку обнаружили по месту жительства подозреваемого.

В отношении него возбудили два уголовных дела по статьям о теракте и госизмене.

Ранее в Дагестане задержали трех боевиков, которые планировали взорвать в Каспийске православную церковь Казанской иконы Божией матери и убивать полицейских, патрулирующих улицы. Они собрали взрывное устройство, его обнаружили по адресу одного из подозреваемых. Суд отправил боевиков под стражу на два месяца.