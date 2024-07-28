Суд отправил под стражу подозреваемых по делу о подготовке теракта в Каспийске

Суд арестовал трех жителей Каспийска по подозрению в подготовке теракта в храме

Пресс-служба ФСБ
Фото: Пресс-служба ФСБ

Советский районный суд Махачкалы арестовал трех мужчин, которых подозревают в создании террористического сообщества для подрыва церкви Казанской иконы Божией Матери и ее прихожан. Об этом сообщили «Известия».

Обвиняемых заключили под стражу на два месяца — до 25 сентября.

По данным ТАСС, подсудимые готовили теракт в Каспийске и самостоятельно соорудили взрывное устройство. Их обвинили в организации террористического сообщества, незаконном изготовлении взрывчатки и покушении на теракт.

Сотрудники ФСБ задержали трех мужчин. Один из них признался на допросе, что планировал взорвать церковь и убивать полицейских, патрулирующих улицы. Задержанные местные жители признали свою вину, по месту их проживания правоохранители нашли взрывное устройство, оружие и инструкции по ведению боя в городских условиях.

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