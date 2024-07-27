ФСБ раскрыла цели задержанных в Дагестане боевиков

ФСБ: задержанные в Каспийске хотели убить полицейских и устроить теракт в церкви

Задержанные в Каспийске боевики рассказали, как именно собирались устроить теракт. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Злоумышленники хотели взорвать церковь Казанской иконы Божией Матери.

«Один из вариантов — это церковь. Взорвать церковь на [улице] Ленина, напротив спортзала „Молот“», — заявил один из задержанных.

Задержанные также собирались убивать полицейских, патрулирующих улицы Каспийска.

ФСБ совместно с МВД пресекла два теракта в Дагестане 27 июля. Правоохранители задержали в Каспийске трех местных жителей, они признали свою вину. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «приготовление к теракту», сообщил сайт kp.ru.

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