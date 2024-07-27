ФСБ раскрыла цели задержанных в Дагестане боевиков
ФСБ: задержанные в Каспийске хотели убить полицейских и устроить теракт в церкви
Задержанные в Каспийске боевики рассказали, как именно собирались устроить теракт. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Злоумышленники хотели взорвать церковь Казанской иконы Божией Матери.
«Один из вариантов — это церковь. Взорвать церковь на [улице] Ленина, напротив спортзала „Молот“», — заявил один из задержанных.
Задержанные также собирались убивать полицейских, патрулирующих улицы Каспийска.
ФСБ совместно с МВД пресекла два теракта в Дагестане 27 июля. Правоохранители задержали в Каспийске трех местных жителей, они признали свою вину. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «приготовление к теракту», сообщил сайт kp.ru.