Недавний скандал вокруг причастности Украины к подрыву «Северных потоков» могли инсценировать. Об этом «Известиям» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Внезапное распространение в немецкой прессе сообщений о том, что Украина устроила теракт на газопроводах, наводит на мысли об инсценировке, объяснил он. Министр отметил, что Германии следует перестать скрывать обнаруженные ею факты.

«Позорно для Германии молча смиряться с тем, как ее лишили долгосрочной основы энергетического и экономического благополучия», — отметил он.

Министр добавил, что Украина не смогла бы без помощи США подорвать «Северные потоки». По его мнению, команду устроить теракт украинским военным отдал Белый дом.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что операцию по подрыву газопроводов курировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По информации источников издания, президент Владимир Зеленский одобрил теракт.

В ответ на сообщения в прессе депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель призвала перестать поддерживать Украину до тех пор, пока она не возместит ущерб из-за подрыва СП.