Президента Украины Владимира Зеленского отстранит от власти его личное окружение. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«Зеленского снесут те, кто сейчас вокруг него. Им уже мешает сбежать с награбленным», — написал он.

Дубинский добавил, что представители окружения Зеленского захотят самостоятельно разобраться с ним до того, как станет известна настоящая картина с растраченными средствами страны.

«Они же понимают, что если доведут до цугундера ситуацию, то с целью грабежа их первыми отловят и вырежут. Тут надо на опережение», — заключил депутат.

Текущий срок полномочий Зеленского закончился 20 мая 2024 года. Выборы в стране отменили, сославшись на всеобщую мобилизацию и военное положение.

При этом президент Украины отмечал, что готов покинуть пост, если так будет нужно для мира или вступления страны в НАТО.