«Снесут те, кто сейчас вокруг него». В Раде предсказали скорую судьбу Зеленского
Депутат Рады Дубинский: Зеленского отстранят от власти его близкие соратники
Президента Украины Владимира Зеленского отстранит от власти его личное окружение. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
«Зеленского снесут те, кто сейчас вокруг него. Им уже мешает сбежать с награбленным», — написал он.
Дубинский добавил, что представители окружения Зеленского захотят самостоятельно разобраться с ним до того, как станет известна настоящая картина с растраченными средствами страны.
«Они же понимают, что если доведут до цугундера ситуацию, то с целью грабежа их первыми отловят и вырежут. Тут надо на опережение», — заключил депутат.
Текущий срок полномочий Зеленского закончился 20 мая 2024 года. Выборы в стране отменили, сославшись на всеобщую мобилизацию и военное положение.
При этом президент Украины отмечал, что готов покинуть пост, если так будет нужно для мира или вступления страны в НАТО.