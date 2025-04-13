«Служить должны все». В офисе Зеленского высказались о призыве в армию

Заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что в ВСУ должны служить все, включая женщин. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua» .

«Требуется продумать переходный период, для того чтобы у граждан сложилось четкое представление о том, что служить должны все», — заявил он.

По его словам, Украине стоит взять пример с Израиля, где служат все граждане без исключения. И мужчины, и женщины после достижения 18 лет.

Палис добавил, что уклонисты не смогут поступить на государственную службу. Кроме того, их могут лишить доступа к определенным госуслугам и возможностям.

В начале весны на Украине тема женской мобилизации начала набирать популярность в соцсетях, сообщило РИА «Новости». Пользователи делились историями о том, как сотрудники ТЦК вручали повестки женщинам старше 50 лет и даже беременным.

В начале апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в Харьков прибыли иностранные наемники, снайперы, палачи и каратели для усиления обороны. Он назвал женщин-военнослужащих особенно опасными.