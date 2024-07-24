Словакия пригрозила Украине ответными мерами из-за ситуации с российской нефтью

Президент Словакии пригрозил Украине мерами за остановку транзита нефти из РФ

Словакия вынужденно примет ответные меры, если Украина не решит вопрос с транзитом нефти из России. Такое заявление сделал словацкий президент Петер Пеллегрини, сообщила газета Dennik N .

«Если ситуация не улучшится, нам придется реагировать», — сказал президент.

Пеллегрини назвал «неприятным вмешательством» действия Украины по остановке транзита нефти. Ответные меры Словакии, предупредил президент, не пойдут на пользу украинскому народу.

Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии на фоне приостановки Украиной транзита российской нефти, сообщал RT. Петер Сийярто заявил: Венгрия не одобрит выделение Украине 6,5 миллиарда евро из «Фонда мира», пока республика не разрешит «Лукойлу» транзит нефти в Европу через свою территорию.

Сейчас государство находится под угрозой масштабного энергетического кризиса из-за действий украинских властей. Депутат Михаил Шеремет указал на то, что режим Зеленского начал шантажировать Венгрию.