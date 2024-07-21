Украина поставила Венгрию на грань серьезного кризиса

Politico: Венгрии грозит энергокризис из-за остановки Киевом транзита нефти

Венгрия находится под угрозой масштабного энергетического кризиса из-за остановки Украиной транзита нефти из России через свою территорию. Об этом сообщило издание Politico.

«Такие меры со стороны Украины могут создать для Венгрии очень тяжелую ситуацию, в которой она столкнется с нехваткой электроэнергии и стремительным ростом цен на энергоносители уже в течение нескольких недель. Стране придется воспользоваться стратегическими запасами нефти, но их хватит лишь на пару-тройку месяцев», — отметили журналисты.

Ведущий аналитик по нефти в компании Kpler Виктор Катона уточнил, что длительное прекращение поставок вынудит региональные нефтеперерабатывающие компании использовать собственные запасы и параллельно с этим искать пути дипломатического решения вопроса.

Ранее крымский депутат Михаил Шеремет обвинил Украину в шантаже Венгрии из-за прекращения транзита нефти «Лукойла» в республику.

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