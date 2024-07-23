Венгрия выдвинула условие Украине для одобрения пакета помощи

Сийярто: Венгрия заблокирует помощь Украине, пока та не решит вопрос с нефтью

Венгрия не одобрит выделение Украине 6,5 миллиарда евро из «Европейского фонда мира», пока она не разрешит «Лукойлу» транзит нефти в Европу через свою территорию. Об этом сообщил глава МИД Петер Сийярто в интервью телеканалу ATV .

«Как будет выглядеть выплата 6,5 миллиарда евро? Мы вносим свой вклад, в то время как Украина угрожает безопасности наших энергетических поставок», — заявил министр.

Он призвал Еврокомиссию оказать давление на Украину, чтобы та возобновила поставки.

Кроме того, Сийярто выступил против смены поставщика нефти.

«Мы не рынок и не барахолка. Мы — государство, у которого есть контракты, энергоснабжение и стратегия по этому поводу», — подчеркнул он.

Ранее издание Politico сообщило, что Венгрия находится под угрозой масштабного энергетического кризиса из-за действий украинских властей.