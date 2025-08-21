Следующие через Киев на запад Украины поезда опаздывают на 3 часа после ночного удара ВС РФ

На Украине начались массовые задержки поездов, следующих через Киев

В Украине начались сильные задержки поездов. На сайте «Укрзализныци» сообщили, что пассажирские составы, следующие через Киев на запад страны, опаздывают на два-три часа.

В частности, задерживаются поезда Ивано-Франковск — Черкассы, Трускавец — Киев, Ужгород — Киев, Ивано-Франковск — Краматорск, Черновцы — Киев, Ивано-Франковск — Киев, Киев — Пшемысль, Пшемысль — Киев, Харьков — Хелм.

Связано ли это с ночным обстрелом, не уточняется.

Российская армия ночью и утром 21 августа провела массированную комбинированную атаку по Украине. Мощный удар нанесли по газораспределительной станции в Павлограде под Днепропетровском.

В Запорожье, Луцке и Львове прогремели взрывы. Также были зафиксированы детонации в Черкасской и Киевской областях. Войска использовали «Герани», а также применили гиперзвуковую ракету «Циркон».

В Мукачево целью российской армии стал завод электроники Flех. Момент одного из ракетных ударов по нему попал на видео.