Момент мощного ракетного удара по заводу Flex в Мукачево попал на видео

Россия нанесла массированный удар по Украине 21 августа: удары продолжались всю ночь и утро четверга. Одним из основных направлений атаки стал запад страны. В Мукачево целью стал завод электроники Flех. Момент одного из ракетных ударов по нему попал на видео.

Запись опубликовали в Telegram-канале местного издания «Страна.ua». На кадрах видно яркую вспышку и взрыв в районе промышленной зоны.

Журналисты уточнили, что ролик сняли, когда объект уже находился под массированной атакой.

По информации Shot, также мощный удар был нанесен по газораспределительной станции в Павлограде под Днепропетровском. Предварительно, работали «Герани».

Взрывы гремели в Запорожье, Лукце, Львове, в Черкасской и Киевской областях.

По словам источника канала, ВС РФ также применили гиперзвуковую ракету «Циркон», которая из акватории Черного моря поразила цель в Сумах.

Помимо этого, для комбинированных ударов применили «Кинжалы», «Калибры» и десятки крылатых ракет Х-101.