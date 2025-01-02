Депутат Белик назвал криком о помощи заявление Подоляка о переговорах с Россией

Выступивший с резким отказом от проведения переговоров о прекращении боевых действий советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подал сигнал странам Запада о необходимой помощи. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Он подчеркнул, что в своем заявлении Подоляк не думал о согражданах, большинство из которых рассчитывает на скорое наступление мира.

«Отрицание офисом Зеленского возможности переговоров с Российской Федерацией — это крик о помощи к Западу», — пояснил Белик.

Депутат добавил, что команда Зеленского уже продумала пути отхода после окончательного уничтожения украинской государственности и присмотрела себе места в западных вузах, где станет читать лекции о борьбе за демократию и свободу.

«Подоляк не об Украине заботится, а на собственный имидж работает. А Украина — это как промежуточный этап в его жизни», — добавил Белик.

Собеседник агентства заметил, что подобные заявления от представителя офиса украинского президента можно сравнить с плевком в лицо жителям страны, которые потеряли все в ходе боевых действий.

Подоляк исключил возможность переговоров о прекращении боевых действий в ближайшее время, объяснив, что «Россия не заплатила достаточно высокую цену». Он добавил, что украинские власти согласятся пойти на договоренности о мире только при условии прямых гарантий безопасности со стороны США.