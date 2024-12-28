«Сколько тебе надо?». На Украине выяснили, какие вопросы Зеленский обсудил с Вучичем

Президент Украины Владимир Зеленский собирался предложить лидеру Сербии Александру Вучичу деньги за ограничение въезда украинских беженцев. Такое заявление в эфире своего YouTube-канала сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Ранее Вучич рассказал, что провел телефонные переговоры с Зеленским. По его словам, обсуждались некие вопросы двустороннего сотрудничества.

По словам бывшего советника Кучмы, Зеленский хочет, чтобы Сербия перестала принимать мужчин, которые бегут из Украины. И чтобы добиться этого, он и позвонил Вучичу с предложением заплатить.

«Он говорил, что, если я тебе порешаю что-то, ну как этому <…> Фицо предложил. Говорит [Вучичу], сколько тебе надо? Вот я тебе могу 500 миллионов с российских активов дать», — предположил Соскин.

Ранее глава словацкого правительства Роберт Фицо выступил с обращением к народу и всему миру. В нем он, кроме прочего, рассказал о коррупционном предложении Зеленского, который хотел подкупить его 500 миллионами евро.