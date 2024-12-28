Сегодня 04:06 Фицо обратился к миру. Какое послание он оставил Украине и Евросоюзу 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Украинское общество

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Глава словацкого правительства Роберт Фицо выступил с обращением к народу и всему миру. Видео он опубликовал в своих социальных сетях. Среди прочего премьер-министр сделал несколько резких замечаний в адрес Украины. Что еще сказал Фицо — в материале 360.ru.

Переговоры России и Украины Фицо начал свое выступление с того, что не принадлежит и не хочет быть в числе западных политиков, открыто поддерживающих войну. Он сказал, что никогда не согласится с использованием геополитических интересов в ущерб миру. Словацкий политик заявил, что не понимает, почему украинский лидер Владимир Зеленский отказывается от прекращения огня. По мнению премьер-министра, он втягивает в катастрофу всю Украину. Переговорная позиция этой страны, по мнению Фицо, ухудшается с каждым днем.

Украина заплатит огромную цену за эту авантюру Запада в виде потери территорий и присутствия иностранных войск. Роберт Фицо

Также политик призвал к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров. Он добавил, что в феврале встретится с папой римским в Ватикане. По его словам, понтифик также хочет решить вопрос прекращения военного конфликта на Украине. Фицо добавил, что разговаривал на эту тему с президентом Владимиром Путиным. «Я приветствую его положительную реакцию», сказал он. Ситуация с транзитом газа и угрозы Фицо Кроме того, Роберт Фицо заявил, что Словакия может прекратить поставки Украине электроэнергии. На такие меры республика пойдет, если украинские власти, как и обещали, перекроют с 1 января транзит российского газа в Словакию.

После 1 января мы оценим ситуацию и возможные ответные меры против Украины. Если это будет неизбежно, мы остановим поставки электричества, в котором Украина нуждается во время отключений сети.

Украина продлевать договор о транзите российского газа не намерена. По данным Фицо, если Словакия будет вынуждена переключиться на других поставщиков газа, это обойдется ей в полмиллиарда евро.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, по словам словацкого премьера, приостановив транзит газа из России, сама Украина потеряет 800 миллионов евро на транспортировке. Ущерб для ЕС в перспективе только по газу составит около 50 миллиардов евро, а по электричеству, произведенному из газа, еще 70 миллиардов евро. «Я понимаю, что президент Зеленский не задумывается о потере почти миллиарда евро, когда получает десятки миллиардов на финансирование ВСУ и базовых госрасходов», — сказал премьер Словакии.

Коррупционное предложение Зеленского Чтобы успокоить Фицо, на саммите в Брюсселе Зеленский сделал ему дерзкое коррупционное предложение, рассказал политик. «Он пришел с коррупционным предложением перед всеми премьерами и президентами стран Европейского союза. Он сказал, что готов дать Словакии эти 500 миллионов евро, которые мы потеряем. Но, конечно, не из украинских, а якобы из замороженных российских активов. Но это все с маленьким условием: мы поддержим вступление Украины в НАТО», — объяснил Фицо. По его словам, он ответил украинскому президенту твердым отказом.

Кому выгодны проблемы с транзитом газа Фицо полагает, что за прекращение транзита газа через Украину высокую цену придется заплатить всему Евросоюзу. Выиграют же от такой ситуации США, которые получат возможность продавать энергоресурс входящим в ЕС странам, устанавливая его стоимость.

Я задаюсь вопросом, что стоит за этим решением Зеленского. Достаточно взглянуть на те страны, которые извлекают выгоду из снижения зависимости Евросоюза от российского газа. Ответ очевиден. Прежде всего, Соединенные Штаты. Это и есть суть происходящего. Спасибо, господин Зеленский. Я также прочитал, что избранный президент США Дональд Трамп требует от Европы увеличения закупок газа и нефти из США, угрожая введением санкций против ЕС. Мне интересно, как отреагирует Евросоюз на это.

Отказался прислуживать В своем выступлении Фицо также обратился к Зеленскому и заявил, что «не является его слугой». «Я понимаю, что Запад, преследуя свои интересы, предоставляет вам значительные ресурсы. Однако я не слуга, который не может высказать свою точку зрения и должен только помогать вам, ничего не ожидая взамен», — подчеркнул премьер Словакии.