Вучич переговорил с Зеленским и назвал беседу «хорошей»

Сербский лидер Александр Вучич провел телефонные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Глава Сербии охарактеризовал беседу с Зеленским как «содержательную и хорошую». По его словам, обсуждались некие вопросы двустороннего сотрудничества.

Также сербский президент поздравил народ Украины с новогодними праздниками. Он выразил надежду на скорейшее прекращение боевых действий.

Зеленский же напомнил, что в начале недели принял у нового посла Сербии Андона Сапунджи верительные грамоты. Работа сербского посольства на Украине возобновляется после более чем двухлетнего перерыва.

Кроме того, украинский лидер поблагодарил Вучича за поддержку, как финансовую, так и гуманитарную.

Сербия не присоединилась к санкциям западных стран в отношении России. Однако в октябре 2024 года Вучич подписал заявление в поддержку Украины. Политолог Юрий Светов в беседе с 360.ru предположил, что на такой шаг сербский лидер пошел под давлением Запада.