Украинский военнопленный Дмитрий Хвостик рассказал, что сдался в плен, потому что инструкторы ВСУ в учебных центрах предупредили: все солдаты могут погибнуть и их вернут на родину в черных пакетах. Об этом рассказал сам пленный в видео, предоставленном Минобороны, сообщило Ura.ru .

«Некоторые даже командиры, когда мы были в учебке, нам один даже инструктор сказал, что вам нечего даже и думать, вы все равно вернетесь в черных пакетах», — сказал Хвостик.

Украинский военнослужащий рассказал, что после пленения помогал российским военным в радиоперехватах. Он также привел с собой трех сослуживцев. В обращении к родным и близким Хвостик заверил, что с ним хорошо обращаются и его жизни ничего не угрожает.

Солдат призвал сослуживцев не верить заявлениям украинских командиров и рассмотреть сдачу в плен, подчеркнув, что это может быть единственным способом сохранить жизнь.

Украинские военнослужащие часто покидают свои части и сдаются в плен российским бойцам. Причины этого кроются в неграмотном командовании и нежелании украинцев воевать, объяснили в российских силовых структурах.

Ранее взвод боевиков ВСУ сдался в плен в Днепропетровской области. Солдаты после пленения выдали позиции операторов дронов на передовой.