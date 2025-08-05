Украинские военнослужащие покидают свои части и сдаются в плен российским бойцам. Причины этого кроются в неграмотном командовании и нежелании украинцев воевать, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«Принудительная мобилизация, отсутствие адекватного командования и мотивации, мясные штурмы и многие другие причины становятся поводом, чтобы украинский мобилизованный принял решение покинуть свою часть ради сохранения жизни, либо сдаться в плен», — сообщил собеседник агентства.

Силовик привел в пример 155-ю бригаду ВСУ, которая «разбежалась после прибытия на передовую», несмотря на прохождение обучения во Франции. Мало кто жалеет о дезертирстве, наблюдая за происходящим в ВСУ, подчеркнул собеседник агентства.

В конце июля в селе Малиевка Днепропетровской области взвод украинских солдат сдался в российский плен. По сдавшимся пытались бить украинские FPV-дроны и артиллерия.