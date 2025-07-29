Взвод боевиков ВСУ сдался в плен в Днепропетровской области

В селе Малиевка в Днепропетровской области взвод украинских солдат сдался в российский плен. Об этом ТАСС рассказал командир отделения 336-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Лебедь.

По его словам, когда перед ВСУ встает вопрос жизни и смерти, в основном они предпочитают сдаваться.

«По сдавшимся пытались бить украинские FPV-дроны и артиллерия», — отметил он.

Лебедь добавил, что сдавшиеся солдаты после пленения выдали позиции операторов беспилотных летательных аппаратов на передовой.

Командир штурмового взвода морской пехоты с позывным Хапра отметил, что селе Малиевка оборона ВСУ рухнула из-за нехватки личного состава.

«Людей у них мало, пытаются выжить, сдаться. Оборону они не держат, сдаются. Говорят, что лучше сдадутся нам, чем их отправят в штурм, если выживут», — заключил командир.

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