Силовики пришли с обысками к экс-министру обороны Украины Резникову

ZN.UA: силовики изъяли у экс-министра обороны Резникова телефон и документы

Неучтенный телефон с сохранившимися переписками и документы изъяли сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины у бывшего министра обороны Алексея Резникова в ходе обысков. Об этом со ссылкой на источники сообщил украинский сайт ZN.UA .

Собеседники журналистов заявили, что мероприятие силовиков связано с расследованием о закупках продовольствия для армии по повышенным ценам. Предварительная стоимость ущерба составила более 733 миллионов гривен (17,5 тысячи долларов).

Обвиняемыми по делу проходят предприниматель Татьяна Глиняна и экс-начальник Минобороны Украины по вещевому обеспечению Богдан Хмельницкий.

По данным источников, правоохранители проверяют Резникова и его бывшего заместителя Вячеслава Шаповалова на причастность к преступной схеме.

Источники газеты«Украинская правда» уточнили, что силовики пришли к Резникову с обысками сразу после его возвращения в Киев из заграничной поездки.

Руководитель Первого главного подразделения Национального антикоррупционного бюро Украины Александр Абакумов заявил, что Резников пока не имеет статуса подозреваемого.

С поста министра обороны Украины Алексей Резников ушел в начале сентября 2023 года — после серии коррупционных скандалов. Он объявил, что подал заявление в Верховную раду для выполнения решения президента Украины Владимира Зеленского, объявившего, что Министерство обороны требует реформирования.