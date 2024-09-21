Сикорский отказался от своих слов о «передаче» Крыма под мандат ООН

Глава МИД Польши Сикорский отказался от своих слов о Крыме

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отказался от своих слов о «передаче» Крыма под мандат Организации Объединенных Наций. Его процитировало издание Wiadomosci .

«На конференции имела место гипотетическая дискуссия среди экспертов», — объяснил министр.

По его словам, в рамках дискуссии обсудили варианты реализации идеи украинского лидера Владимира Зеленского о «возвращении Крыма». Сикорский якобы говорил о дипломатических шагах. Он добавил, что Польша продолжит отстаивать интересы Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдной идею МИД Польши о «передаче» Крыма под мандат ООН. Регионы страны не могут быть предметом дискуссий, подчеркнул официальный представитель Кремля.

Депутат Госдумы Леонид Ивлев в ответ на инициативу Сикорского предложил передать под мандат ООН территории Польши, которые ранее принадлежали Германии.