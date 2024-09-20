Идею Польши о «передаче» Крыма под мандат ООН назвали абсурдной

Предложение Польши о «передаче» Крыма под мандат Организации Объединенных Наций является абсурдным. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости» .

Регионы России и ее территории не могут являться предметом дискуссий о передаче кому-либо, подчеркнул официальный представитель Кремля.

«Мы думаем, что это достаточно абсурдная постановка вопроса», — добавил Песков.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский во время визита в Киев предложил «передать» Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести «референдум» о его статусе. За это время необходимо выяснить, кто является «законными жителями» полуострова, заявил министр.

Депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в ответ на идею Сикорского предложил передать под мандат ООН территории Польши, которые ранее принадлежали Германии.