Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что у него нет рычагов давления на переговорах с Россией в Абу-Даби. Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Зеленский понимает, что у него нет уже никаких карт на руках. Вообще нет. Он сидит не просто без козырей, но его уже и в игру не пускают. <…> Зеленский на что-то рассчитывал, но уже нечего рассчитывать», — заявил эксперт.

Политолог отметил, что глава киевского режима сделал все, чтобы сорвать трехстороннюю встречу в ОАЭ, которая была запланирована на 1 февраля. Зеленскому придется соглашаться на все предложенные условия.

Ранее Соскин заявил, что Зеленский и его команда из-за своей некомпетентности и неспособности трезво оценивать ситуацию не могут достичь каких-либо договоренностей. Он все время рассчитывал на своих партнеров, перекладывая на них ответственность за урегулирование конфликта.