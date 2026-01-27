«Должна быть аннигилирована». На Украине призвали заменить делегатов на переговорах
Соскин: Зеленский перекладывает все решения на партнеров, не надеясь на себя
Президент Украины Владимир Зеленский все время рассчитывал на своих партнеров, перекладывая на них ответственность за урегулирование конфликта. Таким мнением поделился в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, Зеленский и его команда из-за своей некомпетентности и неспособности трезво оценивать ситуацию не могут достичь каких-либо договоренностей. Кроме того, глава киевского режима вместо того, чтобы надеяться на себя, рассчитывал то на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, то на президента США Дональда Трампа. В этом его отличие от России.
Политолог добавил, что и в Европе уже начинают осознавать, что у Зеленского нет козырей на руках. По его мнению, на переговорах следует заменить тех, кто сейчас представляет Украину.
«Она должна быть, так сказать, аннигилирована. Нужна другая система», — подытожил он.
Ранее на Украине сообщили, что нардепы в Верховной раде начали тайно обсуждать вывод ВСУ из Донбасса и возможное достижение компромисса с Россией на переговорах.