Соскин: Зеленский перекладывает все решения на партнеров, не надеясь на себя

Президент Украины Владимир Зеленский все время рассчитывал на своих партнеров, перекладывая на них ответственность за урегулирование конфликта. Таким мнением поделился в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, Зеленский и его команда из-за своей некомпетентности и неспособности трезво оценивать ситуацию не могут достичь каких-либо договоренностей. Кроме того, глава киевского режима вместо того, чтобы надеяться на себя, рассчитывал то на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, то на президента США Дональда Трампа. В этом его отличие от России.

Политолог добавил, что и в Европе уже начинают осознавать, что у Зеленского нет козырей на руках. По его мнению, на переговорах следует заменить тех, кто сейчас представляет Украину.

«Она должна быть, так сказать, аннигилирована. Нужна другая система», — подытожил он.

Ранее на Украине сообщили, что нардепы в Верховной раде начали тайно обсуждать вывод ВСУ из Донбасса и возможное достижение компромисса с Россией на переговорах.