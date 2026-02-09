Сибига заявил, что США готовы ратифицировать гарантии безопасности для Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что США выразили готовность ратифицировать в конгрессе гарантии безопасности для Киева. Об этом сообщило Reuters по итогам интервью с министром.

По его словам, после ратификации Вашингтон должен обеспечить так называемый «страховочный механизм безопасности» для поддержки возможного мирного соглашения. При этом размещение американских войск на территории Украины не предполагается.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет участвовать в отправке европейских войск на Украину. Такой шаг означал бы прямое столкновение с Россией. Орбан отметил, что сначала речь идет о финансировании, а затем может встать вопрос об отправке на фронт молодых венгров.

Замглавы МИД России Александр Грушко также заявлял, что размещение западных военных на Украине для Москвы неприемлемо — вне зависимости от того, будут ли они действовать под флагом НАТО или Евросоюза.