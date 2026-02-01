МИД назвал неприемлемым размещение иностранных военных на Украине

Россия не примет размещение на территории Украины военных НАТО или ЕС в рамках гарантий безопасности. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель главы МИД Александр Грушко.

Он напомнил, что российская сторона придерживалась такой позиции изначально и не меняла ее.

Мы заявляли, что это неприемлемо, иностранных сил. Никакой разницы нет, если на голове французского капрала будет кепка, на ней написано «НАТО» или «ЕС». От этого дело не меняется», — подчеркнул Грушко.

Государственный секретарь США Марко Рубио отмечал, что гарантии безопасности в текущем варианте включают планы по размещению на Украине военных контингентов ряда европейских стран, преимущественно Великобритании и Франции при поддержке Белого дома.

Ранее Грушко заявил, что лучшей гарантией безопасности для Украины станет аналогичная гарантия для России.