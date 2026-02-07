Орбан предостерег Европу от отправку войск на Украину

Орбан: отправка войск из Европы на Украину будет означать конфликт с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в Х, что Будапешт не будет участвовать в отправке европейских войск на Украину, поскольку такой шаг означал бы прямое столкновение с Россией. По его словам, сегодня речь идет о направлении венгерских денег, а завтра — уже о риске отправки в зону конфликта молодых венгров.

«Европейские войска на Украине будут означать прямой конфликт с Россией», — заявил Орбан.

Эту позицию он намерен подтвердить на антивоенном митинге сторонников правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в городе Сомбатхей на западе страны, который проходит сегодня и посвящен предстоящим парламентским выборам.

Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что размещение западных военных на Украине для России неприемлемо — независимо от того, под флагом НАТО или ЕС они будут находиться.