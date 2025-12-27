Украинцы совершенно забыли о христианских традициях, поэтому вышли на улицы в нелепых нарядах для сбора денег на ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Будни индуцированных», — прокомментировала дипломат.

Она отметила, что украинская молодежь по указанию президента Владимира Зеленского нарядилась в маски козла, смерти и ангела, чтобы собрать деньги на ВСУ.

«По указанию Зеленского язычники в масках козла, смерти и ангела отмечают „рождество“ для сбора средств на штурмовую бригаду. Кто такой Иисус Христос, чье рождение и стало праздником христиан, они не в курсе, так как Володимир Олександрович Швондер им не рассказал», — уточнила Захарова.

К комментарию она приложила видеозапись с опросом на улицах украинского города. Ведущий поинтересовался у молодежи, что они празднуют. Во время интервью выяснилось, что опрашиваемые ничего не знают о Христе и собирают средства «на третью штурмовую бригаду».

Ранее помощник президента России Владимир Мединский выразил сомнение в том, что большинство украинцев отмечают Рождество 25 декабря. Он допустил, что в эти даты празднуют жители западной части республики.