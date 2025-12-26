Решение о переносе даты празднования Рождества принадлежит украинским властям, сейчас в стране его отмечают в конце декабря. При этом большинство украинцев не согласны с новой датой. Об этом заявил помощник российского лидера Владимир Мединский в беседе с РИА «Новости» .

«Это власти Украины. Народ не особо, по-моему, празднует», — сказал он.

По словам Мединскрго, на Западной Украине, скорее всего, празднуют католическое Рождество.

Президент республики Владимир Зеленский подписал решение о переносе Рождества еще в июле 2023 года. Решил отмечать по новоюлианскому календарю — это 25 декабря.

