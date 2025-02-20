Шольц сделал неожиданное заявление после слов Трампа о Зеленском

Шольц увидел опасность в заявлениях Трампа о диктатуре Зеленского

Глава немецкого правительства Олаф Шольц резко раскритиковал заявление Дональда Трампа о легитимности Зеленского. Об этом сообщило агентство Reuters .

Трамп ранее назвал украинского лидера «диктатором без выборов». По мнению Шольца, эта позиция неверна.

«Неправильно и опасно отказывать президенту Зеленскому в его демократической легитимности», — отметил Олаф Шольц.

Трамп в своих социальных сетях не только назвал Зеленского «диктатором», но и заявил, что украинскому лидеру следует «действовать быстрее, иначе у него не останется страны».

В ответ министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что никто не может заставить его страну уступить.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в тот же день предостерег Зеленского от нападок на Трампа. Он указал, что попытка главы Украины изменить мнение американского президента таким образом — «отвратительный способ обращения с Белым домом».

Позднее политолог Марков рассказал 360.ru, почему Трамп терпеть не может Зеленского.