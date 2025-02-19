Вице-президент США Джей Ди Вэнс осудил «ужасную» реакцию главы Украины Владимира Зеленского на мирные переговоры и предупредил, что украинский лидер пожалеет, что «облил грязью» американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Daily Mail .

«Любой, кто знает Трампа, подтвердит, что попытка Зеленского изменить мнение президента, понося его в СМИ, — это просто отвратительный способ работы с новой администрацией», — заяаил Вэнс.

Вице-президент заявил, что Зеленский наслушался «вредных советов» о том, как вести себя с новой администрацией. А за три прошедших года его убедили в том, что любые его действия не приведут ни к чему плохому.

«Очевидно, мы любим украинский народ. Мы восхищаемся храбростью солдат. Но мы, без сомнения, считаем, что этот конфликт должнен поскорее закончиться», — добавил американский политик.

Как объяснил Вэнс, эта политика президента Соединенных Штатов основывается не на российской дезинформации, а на том, что Трамп хорошо понимает геополитику и уже давно имеет очень твердую точку зрения на этот конфликт.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский отказывается проводить выборы, потому что его поддержка в украинских опросах крайне низка, и единственное, что он действительно умел делать, — это играть на слабостях Байдена.